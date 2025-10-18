Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata fanno una grande partita e grazie al gol di Simeone portano a casa i 3 punti

ISRAEL 6.5: poco impegnato nel primo tempo, il portiere granata è comunque sul pezzo tutte le volte che viene coinvolto, tra uscite e normale amministrazione. Al 2′ della ripresa viene ammonito per perdita di tempo. Al 15′ poi para il colpo di testa di Anguissa. Clean sheet e 3 punti.

TAMEZE 6.5: Baroni sceglie ancora lui in difesa. Salva sulla linea una deviazione di Olivera nel primo tempo. In quel ruolo, in partite come queste, garantisce fisicità. Qualche imprecisione tecnica ma grande partita.

MARIPAN 7: il cileno guida la difesa al centro dello schieramento. Attento e puntuale nel primo tempo, nessuna sbavatura. Anche nella ripresa continua a fare la sua partita e non si perde nessuno guidando il reparto.

COCO 7: sulla sinistra il classe 1999 ha da fare con le sgroppate di Neres. Tutto sommato regge l’urto nella prima frazione. Tante ottime chiusure e contribuisce in maniera significativa a mantenere la porta inviolata. La miglior partita sua finora in questa stagione.

PEDERSEN 6: il norvegese al 23′ sbaglia clamorosamente e sistema il pallone a De Bruyne per il tiro a giro con il destro e gol sfiorato. Al 35′ invece spara alto, al volo con il mancino, sulla palla data da Simeone. Errore davanti al portiere. Qualche sbavatura in fase difensiva ma anche lui è promosso.

CASADEI 6.5: il numero 22 parte bene e tocca molti palloni. Si propone e gioca alto. Quando il Napoli prende in mano il controllo del gioco, non si distrae e tiene bene il campo. Prestazione che deve dargli fiducia in vista del futuro.

ASLLANI 6.5: l’albanese organizza e smista nel primo tempo, davanti alla difesa soprattutto. Buona dedizione in fase difensiva. Nel secondo tempo il copione continua. Complessivamente una partita di sostanza. (st 39′ ISMAJLI 6: contribuisce al clean sheet)

VLASIC 6.5: il capitano nel primo tempo, al 15′, prende un palo clamoroso con il mancino da fuori, dopo una bella azione personale con palla che sfiora la linea di porta dopo averlo colpito. Schierato in una posizione più bassa, è vivace anche se non incide. Buona gara. (st 29′ GINEITIS 6: entra bene in partita)

NKOUNKOU 6.5: molta velocità e atteggiamento giusto per lui, ma impreciso con i piedi nel primo tempo. Nel secondo tempo continua a spingere e carica anche il pubblico. Sulla sinistra ci sa fare e può ancora migliorare ma convince. (st 29′ BIRAGHI 6: copre bene in difesa)

ADAMS 6.5: inizio di partita deciso, due falli nei primi 5 minuti. Al 20′ ci prova con un tiro al volo: ottima coordinazione ma palla alta. Nel secondo tempo, dopo 4 minuti, calcia in area servito da Vlasic ma il suo tiro è deviato. Lo scozzese torna titolare e lo fa bene: promosso. (st 39′ ZAPATA 6: corre e si prende l’attacco sulle spalle nei minuti finali)

SIMEONE 7: il Cholito nella prima parte di gara si abbassa molto e gioca molti palloni di sponda. Al minuto numero 32 la sblocca con un gran gol. Errore di Gilmour: Simeone davanti alla porta scarta tutti e piazza con il sinistro. Gol dell’ex proprio sotto al settore ospiti. Nel secondo tempo crampi ed esce tra gli applausi di tutto il pubblico. Ottima partita. (st 17′ NGONGE 6.5: si muove molto tra le linee ed è sul pezzo)

All. BARONI 7.5: questa volta nulla si può dire. Grande partita della sua squadra, interpretata non bene, di più. Ognuno fa il suo con la voglia giusta e le due punte hanno funzionato. Tutto azzeccato, dalla prima scelta all’ultima. Il cammino è ancora lungo ma da questa partita si deve ripartire. Conte è stato imbrigliato.