Così Vieira ha presentato la sfida che vedrà il Toro affrontare il Genoa domenica nel match delle 12.30

Patrick Vieira presenta la sfida tra Torino e Genoa di domenica partendo dalla difficile situazione della classifica: “C’è frustrazione, la classifica non ci piace, stiamo facendo di tutto per cambiarla alla svelta. Ci manca soltanto l’ultimo passo, quello della concretezza. Se la classifica dice che abbiamo tre punti vuol dire che ci sono miglioramenti da fare, noi lo sappiamo. Il direttore lo vedo tutte le mattine, parliamo prima dell’allenamento e dopo. Parliamo di calcio e della squadra: abbiamo un rapporto bellissimo nel quale parliamo di tutto. Tutti noi comunichiamo per tornare a vincere la partita. Questo è il nostro obiettivo, dalla dirigenza ai giocatori e allo staff. Con il direttore abbiamo sempre parlato, sempre avuto discussioni. Questo fa parte del nostro rapporto e del nostro modo di lavorare”, ha spiegato

Gli assenti del Genoa

“Tutti adesso parlano del calcio di rigore di Cornet contro il Parma, ma non dimentico che Vasquez a Como ha sfiorato la rete della vittoria e a Bologna siamo stati superati soltanto all’ultimo istante da un penalty che ha fatto parlare molto. Sono fiducioso come il primo giorno: siamo in un momento difficile, non lo nascondo, ma anche sulla strada giusta per risollevarci e cominciare a concretizzare il nostro lavoro in allenamento”.

“Stanciu è rientrato in gruppo ma non farà parte dei convocati per Torino, mentre Marcandalli si aggregherà ai compagni lunedì. Alla ripresa della preparazione dovremmo avere l’intera rosa a disposizione ed è un dato molto incoraggiante”.