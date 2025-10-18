Toro.it

Torino-Napoli in tv e in streaming: come vedere la partita in programma sabato 18 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico

Manca sempre meno a Torino-Napoli, sfida valida per la 7ª giornata di Serie A che si disputerà allo Stadio Olimpico sabato 18 ottobre alle ore 18. Una partita importante per i granata, che sfideranno i campioni in carica di Antonio Conte. Ma dove vedere il match? Sarà Dazn a trasmettere in esclusiva la partita, per assistere alla quale sarà necessario aver sovrascritto un abbonamento e aver scaricato l’applicazione.

