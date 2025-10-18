I precedenti di Torino-Napoli nel campionato di Serie A: 25 vittorie dei granata contro le 22 dei partenopei

Il Napoli contro il Torino cercherà di ottenere punti preziosi per confermare e consolidare il primo posto in campionato, mentre i granata tenteranno di regalare una gioia ai propri tifosi cerando di strappare almeno un pareggio dalla sfida all’Olimpico Grande Torino.

Nel corso della loro storia, Torino e Napoli si sono affrontati 142 volte, ma presso il capoluogo piemontese, sabato 18 ottobre si terrà il 72esimo incontro tra le due squadre. Il bilancio tra le due formazioni sorride al Torino, che al momento si trova in vantaggio con 25 vittorie, contro le 22 del Napoli, mentre sono 24 gli incontri terminati in parità.

L’ultimo precedente

L’ultimo precedente tra l due squadre all’Olimpico Grande Torino risale al dicembre del 2024. In quella data, i partenopei sono arrivati in Piemonte per disputare la gara valida per la 14a giornata di campionato. In quell’occasione, il Torino di Vanoli si è reso protagonista di una partita iniziata in salita grazie al gol di McTominay realizzato al 31′. Nel secondo tempo, i granata hanno tentato di riprendere le redini della partita, ma il Napoli nel corso dei 90 minuti ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco, riuscendo poi a portare a casa i 3 punti al triplice fischio finale dell’arbitro.

L’ultima vittoria del Torino

Per risalire all’ultimo trionfo all’Olimpico Grande Torino dei granata contro il Napoli, bisogna tornare al gennaio del 2024, quando la squadra di Juric è riuscita a imporsi contro la formazione dell’ex tecnico granata Mazzarri. In quell’occasione il Torino è parso superiore al Napoli, come testimonia il risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa. Ad aprire le marcature ci ha pensato Sanabria nel primo tempo; nella ripresa, Vlasic e Buongiorno hanno firmato i due gol che hanno consolidato il vantaggio iniziale, permettendo al Torino di portare a casa i tre punti.

Il 4-0 della stagione 2022/2023

Nella stagione 2023/2024, come molte altre squadre in Italia, il Torino in occasione della sfida contro il Napoli non ha saputo contere lo strapotere della formazione partenopea che in quello stesso anno riuscì a ottenere il suo terzo scudetto. Le due squadre si affrontarono nel marzo del 2023, in occasione della 27a giornata di campionato, e durante quell’incontro i granata furono sopraffatti dalla formazione di Spalletti. Al termine dei 90 minuti infatti, i campani riuscirono a ottenere la vittoria con il risultato di 4-0, siglato dalla doppietta di Osimhen, dal gol su rigore di Kvaratskhelia e dalla rete di Ndombele.