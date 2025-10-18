Il tecnico è intenzionato a confermare il croato come mezzala, ma avrà comunque la possibilità di far valere le proprie qualità in attacco

Il Torino di Baroni in queste prime giornate di campionato non sembra aver ancora trovato l’assetto tattico con cui i granata cercheranno di affrontare i prossimi impegni di Serie A.

Contro il Lazio però, i tifosi sono tornati a vedere un Torino competitivo che soltanto per una leggerezza difensiva non è riuscito a ottenere il secondo successo stagionale nella capitale, e in campionato. Il 3-5-2 proposto contro i biancocelesti ha permesso al Torino di rendersi più pericoloso in fase offensiva, tuttavia in un clima di incertezza e possibilità, Baroni sembra aver identificato Vlasic come la certezza della squadra granata.

La fiducia di Baroni

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Torino-Napoli, Baroni non ha infatti mancato di sottolineare l’importanza del croato nella squadra. Vlasic nelle prime uscite stagionali ha infatti dimostrato di sapersi adattare anche in diverse zone del campo: “Anche col 4-3-2-1 lavorava come mezzala aperta, lui quel ruolo lo può centrare benissimo”. Per Baroni, l’attuale capitano del Torino è un valido elemento della rosa che può agire in diverse zone del campo, aiutando sempre la squadra con le sue giocate.

Mezzala nel 3-5-2

Contro il Napoli Baroni dovrebbe utilizzare il medesimo modulo impiegato contro la Lazio. Il 3-5-2 potrebbe essere il giusto assetto tattico con cui riprendere la stagione, e anche con questo schieramento, il tecnico granata non vorrà privarsi della presenza di Vlasic: “E’ un giocatore che un allenatore vuole in campo, stiamo lavorando su quel ruolo, ha le caratteristiche per interpretare quel ruolo nel migliore dei modi”. Con un centrocampo numeroso, Vlasic potrebbe tornare a competere da mezzala, in modo di riuscire a poter sostenere un ruolo più centrale il resto della squadra. Con questa variazione, il capitano granata avrà più opportunità per rendersi protagonista, avendo anche la possibilità di andare in cerca del primo gol in campionato che gli permetterebbe di sbloccarsi.