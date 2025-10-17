Il patron granata è andato a far visita alla sua squadra in occasione dell’ultimo allenamento prima del prossimo incontro di campionato

Baroni nella giornata di oggi ha potuto svolgere l’ultima sessione di allenamento con la sua squadra prima della partita di campionato contro il Napoli.

Vista l’importanza della sfida e il livello degli avversari, il presidente del Torino Urbano Cairo ha voluto raggiungere la sua squadra nel corso dell’allenamento di oggi per incontrare i suoi giocatori e motivarli in vista dell’imminente sfida contro il Napoli.