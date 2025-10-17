Toro.it

Il patron granata è andato a far visita alla sua squadra in occasione dell’ultimo allenamento prima del prossimo incontro di campionato

Baroni nella giornata di oggi ha potuto svolgere l’ultima sessione di allenamento con la sua squadra prima della partita di campionato contro il Napoli.

Vista l’importanza della sfida e il livello degli avversari, il presidente del Torino Urbano Cairo ha voluto raggiungere la sua squadra nel corso dell’allenamento di oggi per incontrare i suoi giocatori e motivarli in vista dell’imminente sfida contro il Napoli.

Urbano Cairo
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 17-10-2025

Iscriviti
Notificami
11 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Toro1976
Toro1976
3 minuti fa

Toccatevi tutti, porta sfiga!!

direibene18
direibene18
7 minuti fa

1X2 CAIRO VATTENE

dadde
dadde
8 minuti fa

Entra ed esce da Torino senza timore, ci prende sempre più per i fondelli

Simeone: “Baroni mi piace. Mi sento in sintonia con lo spirito granata”