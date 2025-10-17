Il Cholito ha parlato ai canali di DAZN per rilasciare un’intervista in cui ha parlato dell’ esperienza al Napoli e del suo arrivo al Torino

Alla vigilia della 7a giornata di campionato, DAZN ha pubblicato un’intervista fatta a Simeone in occasione dell’avvicinarsi di Torino-Napoli.

Il Cholito ha parlato della sua ex squadra con affetto e con grande stima, evidenziando il profondo legame che lo lega alla città: “Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene. La mia priorità ora è concentrarmi sulla partita, cercherò di non pensare a quei bei momenti che ho vissuto come l’emozione che ho provato il giorno in cui sono arrivato a Napoli, il momento in cui ho indossato la tuta del Napoli. Mia moglie mi fece una foto, era troppo bella. Quando sono andato via da Napoli per andare a Torino mi sono detto “che messaggio posso scrivere?”. Il viaggio in treno durava 5 ore, di queste ne ho passate 4 e mezza a piangere ripensando a tutti i momenti. A volte però non ci sono solo parole, ma momenti che uno ha vissuto. È proprio vero il detto “a Napoli piangi due volte”. Ho tanti amici lì, ogni tanto faccio delle videochiamate con loro perché mi manca sentire l’accento napoletano, mi manca tantissimo. L’altro giorno ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè utilizzavano lì, per averlo anche qui a Torino”.

L’arrivo al Torino

A seguire, Simeone ha raccontato della sua prima esperienza a Torino, e delle sue diverse gite a Superga fatte per conoscere meglio la città e la storia della squadra: “Al Museo Egizio ancora non ci sono andato perché bisogna camminare molto e mia moglie è incinta. Però sono già andato tre volte a Superga, di mia iniziativa. Una settimana dopo che ho firmato, dopo che la società mi ha spiegato la storia del Grande Torino, ho preso la macchina e sono salito a Superga. Quando arrivi in un club devi conoscerlo, devi sapere la storia, devi sapere cosa rappresenta per i tifosi. È un posto che rappresenta un momento tragico, ma c’è un’energia molto bella, è un posto che mi trasmette pace”.

Il rapporto con Baroni

Il Cholito fin da subito sembra aver instaurato un ottimo legame con Baroni, che ha ottenuto la sua fiducia grazie alle sue idee e alla sua grinta: “Mi piace il suo modo di pensare e trasmettere le sue idee. La sua cattiveria di andare avanti nonostante tutto. Mi piacciono molto gli allenatori così e le persone che vanno incontro alle difficoltà. Ovunque lui mi dice di andare, io vado”.

Lo spirito granata

Simeone ha infine rivelato che lo spirito stesso del Torino è stato dei fattori che l’ha portato a scegliere la squadra granata per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera: “Mi sento molto in sintonia con il Toro e con lo spirito granata, con il concetto di fame e andare a lottare e dare tutto. È stata una delle cose che mi ha fatto scegliere di venire qui”.