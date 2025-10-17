Aboukhlal fuori dai convocati per la sfida di domani contro i partenopei, a causa di un risentimento muscolare
Durante la conferenza stampa odierna, Marco Baroni ha annunciato che Zakaria Aboukhlal, per via di un risentimento alla coscia sinistra, non sarà convocato per la sfida di domani contro il Napoli. Oltre a lui anche Tino Anjorin che nonostante il suo miglioramento non figurerà tra i convocati per la sfida.
Sentiremo la mancanza del cobra in panchina…
L’abbiamo spremuto troppo ed inevitabilmente è arrivato il risentimento muscolare. Un pò di riposo gli farà bene
Peccato, con lui in campo potevamo vincere