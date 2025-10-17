Toro.it

Aboukhlal fuori dai convocati per la sfida di domani contro i partenopei, a causa di un risentimento muscolare

Durante la conferenza stampa odierna, Marco Baroni ha annunciato che Zakaria Aboukhlal, per via di un risentimento alla coscia sinistra, non sarà convocato per la sfida di domani contro il Napoli. Oltre a lui anche Tino Anjorin che nonostante il suo miglioramento non figurerà tra i convocati per la sfida.

Zakaria Aboukhlal of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 17-10-2025

Iscriviti
Notificami
9 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Cup
Cup
2 ore fa

Sentiremo la mancanza del cobra in panchina…

Last edited 2 ore fa by Cup
Fabio (febius6)
Fabio (febius6)
2 ore fa

L’abbiamo spremuto troppo ed inevitabilmente è arrivato il risentimento muscolare. Un pò di riposo gli farà bene

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
3 ore fa

Peccato, con lui in campo potevamo vincere

Toro-Napoli: si va verso il tutto esaurito

Simeone: “Baroni mi piace. Mi sento in sintonia con lo spirito granata”