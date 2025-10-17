Si preannuncia il tutto esaurito per la sfida contro il Napoli che si giocherà sabato 18 ottobre alle ore 18

A ospitare la partita di Torino-Napoli, settima giornata di Serie A, sarà un Olimpico Grande Torino gremito di tifosi.



Il Torino FC attraverso i suoi canali comunica che le ultime disponibilità risiedono nelle due curve a 25 Euro per i soli titolari della tessera Cuore Granata. La curva Primavera sarà interamente granata, l’evento è vietato ai residenti nella regione Campania come disposto dalle autorità. Per ragioni di sicurezza non sarà dunque possibile accedere nel settore con qualsiasi riferimento al Napoli.

Inoltre, data la folta affluenza di pubblico, si invitano tutti i tifosi a recarsi agli ingressi con anticipo di almeno 1 ora rispetto al calcio di inizio in modo da garantire ordine.