Assente dalla gara del Tardini, Ardian Ismajli tornerà per la prima volta dopo l’infortunio muscolare a lavorare con i compagni
Il Torino, in vista dell’impegno di campionato valevole per la 7° giornata di serie A contro il Napoli, potrebbe contare su un importante rientro. Alla vigilia della gara, Ardian Ismajli tornerà a lavorare in gruppo. Infortunatosi alla coscia destra il 29 settembre nei minuti finali della partita persa contro il Parma, è stato costretto a saltare la gara dell’Olimpico di Roma contro la Lazio terminata con un rocambolesco 3-3. Successivamente ha dovuto anche rinunciare a prendere parte agli impegni con la nazionale albanese, in modo da recuperare al meglio la forma fisica in vista degli impegni con il club.
Da allora il centrale albanese non si era mai allenato con i compagni, svolgendo sempre lavori differenziati rispetto ai compagni. Oggi, durante l’ultimo allenamento prima della sfida, l’ex Empoli tornerà in gruppo ed una sua convocazione sembra essere più concreta che mai.
Dai due partite e torna in infermeria…considerando che ogni stagione salta almeno la metà delle gare.