Mai come nell’ultima sessione di mercato i presidenti di Torino e Napoli hanno portato a termine tante trattative

Tre trattative diverse portate a termine nella stessa sessione di mercato tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis: fino a pochi mesi uno scenario come questo non era neppure immaginabile. I presidenti di Torino e Napoli, infatti, non hanno mai amato fare tra di loro, ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato: nell’estate del 2024 il passaggio di Alessandro Buongiorno alla corte di Antonio Conte (per 35 milioni più 5 di bonus) ha fatto da apripista, avvicinando i due patron che, tra luglio e agosto hanno appunto chiuso tre trattative: Vanja Milinkovic-Savic si è trasferito al Napoli, Cyril Ngonge e Giovanni Simeone al Torino.

Torino-Napoli: gli affari dell’ultima estate

Tre operazioni che sono state precedute da lunghe trattative e telefonate per trovare gli accordi definitivi, alla fine il portiere serbo è stato ceduto al Napoli in prestito oneroso a 15 milioni con obbligo di riscatto a 6,5, l’esterno belga è arrivato al Torino in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 16, l’attaccante argentino in prestito oneroso, sempre a 1 milione, con obbligo di riscatto fissato a 6.

Torino-Napoli: gli affari passati

Insomma, quattro affari (compreso quello con protagonista Buongiorno) portati a termine in circa un anno, in pratica lo stesso numero di trattative chiuse da quando nel 2012 il Torino è tornato in A fino al 2024: prima arrivò sotto la Mole Omar El Kaddouri, poi fu il turno di Mirko Valdifiori, con Nikola Maksimovic che si trasferì al Napoli per 25 milioni. Infine l’affare Simone Verdi, l’acquisto più caro di sempre dell’era Cairo: 21,5 milioni più bonus. Fu un vero flop. C’è da sperare che non si rivelino dei flop anche Ngonge e Simeone, ma va detto che entrambi hanno iniziato positivamente la loro avventura in granata e sembrano avere tutte le qualità necessarie per imporsi in granata.