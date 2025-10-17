Ecco i titoli di oggi sui principali quotidiani sul Torino: focus su Simeone e i rapporti Cairo-De Laurentis

La Stampa

Simeone più Adams, il Toro è tentato dai due centravanti

Domani la sfida al Grande Torino contro il Napoli di Conte, i granata provano un attacco più pesante nel 3-5-2 di Baroni.

Tuttosport

Cairo-De Laurentis: due anni da amici, affari per 70 milioni… e non è finita qui

Con il riscatto di Ngonge alle cifre prestabilite (16) il totale salirebbe a 86 milioni, ma i buoni rapporti possono far nascere altre trattative.

Simeone,al Toro più gol che al Napoli

Finora in granata ha segnato 2 reti, ma l’obbiettivo dell’attaccante è fare meglio dei 3 anni precedenti.

Vlasic: “Volevo io la 8” e intanto gioca da otto

“Quando sono arrivato a Torio era già occupata e ho preso la 16, poi tra me e Ilic l’ha spuntata Ivan”.

La Gazzetta dello Sport

Toro al test Napoli, il Cholito è ponto a sfidare il passato

Ha compiti tattici nuovi e sa come colpire le big, in questa stagione ha già segnato a Roma e Lazio.