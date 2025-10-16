L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha rivelato di essere stato vicino al Torino quando Mihajlovic era allenatore

A Prime Video, Francesco Totti ha confessato di essere stato molto vicino al Torino in passato. Erano gli anni di Mihajlovic sulla panchina granata. I due, proprio a Roma, erano stati compagni di squadra, quando il numero 10 giallorosso stava iniziando quella che sarebbe stata una lunga storia con la Roma. “Oltre al Real Madrid ho ricevuto una maxi offerta in Mls negli Stati Uniti, e prima della partita d’addio mi chiamò anche Mihajlovic per andare al Torino”.

Totti: “Non avrei mai potuto vestire un’altra maglia”

“Ma non avrei mai potuto accettare di vestire un’altra maglia, non mi sono pentito. La mia scelta è sempre stata Roma o Roma, da subito ho pensato: qua sono nato e qua muoio. Sarà difficile trovare un altro personaggio che farà quello che ho fatto io con la mia gente e la mia maglia”, ha concluso.