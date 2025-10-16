Con il 3-5-2 le uniche certezze in mezzo sono Asllani e Vlasic, per il Napoli è ballottaggio per l’altra maglia da mezzala

Contro il Napoli, Marco Baroni sembra orientato a confermare il 3-5-2 visto anche a Roma contro la Lazio. Per due dei tre centrocampisti che hanno giocato all’Olimpico, Asllani e Vlasic, dovrebbe arrivare la conferma. Per il terzo invece il ballottaggio è aperto: a Roma ha giocato Casadei, ma contro il Napoli potrebbe spuntarla Gineitis che, per caratteristiche, è più adatto a giocare come mezzala in un centrocampo a tre piuttosto che in uno a due.

Gineitis titolare nelle prime giornate, poi tanta panchina

Gineitis, dopo essere stato schierato titolare nelle prime gare stagionali (quella di Coppa Italia contro il Modena e il debutto in campionato contro l’Inter) si è visto sempre meno in campo: Baroni gli ha concesso solamente qualche scampolo di gara contro l’Atalanta e contro la Lazio, tenendolo invece in panchine nelle altre tre gare di campionato, quelle contro Roma, Atalanta e Parma, oltre che nel match di Coppa Italia contro il Pisa.

Anjorin non ha ancora recuperato

Al Filadelfia, Gineitis ha continuato a lavorare per cercare di ritagliarsi il proprio spazio e ora l’occasione potrebbe averla contro il Napoli. Gli ultimi allenamenti prima della partita saranno decisivi e permetteranno a Baroni di prendere la propria decisione definitiva sulla mezzala da affiancare a Vlasic e Asllani. Certo Casadei non è fuori da giochi, ma Gineitis spera di riuscire a scalare qualche posizione nelle gerarchie, considerato anche che Anjorin non è ancora al 100% a causa della fascite plantare che lo sta limitando nelle ultime settimane.