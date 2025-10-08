La possibilità di avvalersi della clausola rescissoria permetterebbe alla società granata di ottenere una significativa plusvalenza

Coco ha da poco iniziato la sua seconda stagione al Torino: una discreta soddisfazione per il giocatore che fino a qualche mese fa non era sicuro di poter proseguire la sua avventura in granata. Le attenzioni di mercato dal Qatar e dalla Russia hanno rischiato di compromettere la permanenza del centrale equatorial guineano in Piemonte, ma verso gli ultimi giorni di mercato, la dirigenza granata ha voluto trattenere il giocatore. Dopo più di un anno dal suo trasferimento da Las Palmas, è ora stata rivelata la presenza di una clausola rescissoria nel contratto del giocatore, che se esercitata, permetterebbe a un qualsiasi club di ottenere il giocatore.

La clausola da 35 milioni

La possibilità che questa clausola venga esercitata non sembra essere a oggi così vicina, dal momento che il prezzo fissato per cedere Coco senza nessuna trattativa sarebbe di 35 milioni. Una cifra decisamente importante, che spesso viene attribuita a giocatori di alto livello. L’inserimento di quest’opzione nel contratto testimonia anche la fiducia del Torino nel giocatore, dal momento che nel caso in cui Coco iniziasse a fornire una serie di ottime prestazioni, la società granata riuscirebbe a non dover cedere il giocatore con facilità senza guadagnare una cifra significativa.

Una possibile plus valenza per il Torino

Coco è stato acquistato dal Las Palmas nel 2024 per 7,5 milioni, e la clausola di 35 milioni permetterebbe al Torino di guadagnare un’importante plusvalenza. Coco nel corso dell’estate ha destato l’interesse di diversi club, e oltre alle sue scelte personali, anche le decisioni della società nelle ultime settimane di mercato hanno permesso al giocatore di continuare il suo percorso a Torino. Dopo una prima stagione in cui ha realizzato 2 gol sotto la guida di Vanoli, Coco nella nuova edizione del campionato di Serie A si è già reso protagonista con un gol e un assist preziosi che hanno permesso al Torino di conquistare punti.