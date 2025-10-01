L’ex allenatore della Roma ha rescisso con i giallorossi: è uno dei nomi sondati dal club di Cairo

In una settimana di grandi riflessioni, il Torino aspetta di capire cosa accadrà sabato con la Lazio ma nel frattempo si muove per un eventuale sostituto, in modo da essere pronto all’occorrenza. Tra i nomi sondati, considerata la volontà di non richiamare Vanoli (a meno di colpi di scena clamorosi), c’è anche quello di De Rossi. L’ex giocatore e poi anche allenatore della Roma in queste ore ha trovato l’accordo per la rescissione con il club giallorosso, al quale era ancora legato.

De Rossi aspetta una squadra

Una mossa che fa intendere la volontà dell’allenatore di essere a disposizione per una eventuale chiamata e che fa intuire che sullo sfondo ci sia una proposta già vagliata. Proposta che potrebbe essere proprio quella del Torino, considerato che la dirigenza granata si sta muovendo per un sostituto di Baroni e che ha messo nel suo mirino, tra gli altri, anche Daniele De Rossi.