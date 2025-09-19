Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato della cessione di Nicolussi Caviglia, a lungo seguito dal Torino

A lungo seguito dal Torino durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, alla fine Hans Nicolussi Caviglia ha scelto la Fiorentina come nuova tappa della propria carriera. Il club granata è stato per tanto tempo interessato al centrocampista del Venezia, ma le alte richieste del club lagunare hanno fatto sì che la trattativa non entrasse mai in una vera e propria fase calda, con Vagnati e Cairo che nel frattempo hanno deciso di virare su Kristjan Asllani per ragioni tecniche ed economiche. Ora, a mercato chiuso, il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha parlato proprio della cessione di Nicolussi Caviglia.

Le parole di Antonelli su Nicolussi

Il dirigente degli arancioneroverdi ha dichiarato: “Per Nicolussi Caviglia avevamo rifiutato un’offerta a gennaio del Milan. Poi è arrivata la Fiorentina che fa le coppe europee, non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente. Ho provato a farlo, ma è stata una decisione presa dalla volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo, quindi abbiamo accettato alle nostre condizioni. Fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo“.