Dopo aver lasciato il club granata, l’attaccante francese ha scelto i portoghesi come prossima destinazione
Come riportato da Fabrizio Romano, Yann Karamoh è ormai a un passo dal Porto. L’attaccante francese, reduce dall’esperienza al Torino, ha lasciato i granata a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto, avvenuta lo scorso 30 giugno. Per lui non è arrivato alcun rinnovo con il club granata, in cui non ha mai trovato il proprio spazio.
Dopo settimane di valutazioni sul futuro, Karamoh ha scelto il Portogallo come nuova destinazione: il Porto è pronto ad accoglierlo, convinto di poter rilanciare le qualità dell’ex granata. Un’occasione di rilancio in una piazza prestigiosa e da Europa League.
Lo invidio per il buon vino, lo ricordo con piacere per il bel gol al Bologna, ma, onestamente, non lo rimpiango, ne’ credo che la societa’ avrebbe dovuto rinnovarlo!
Comunque, a prescindere , chissenefrega…. Buona fortuna Yanna non mi ricordo nemmeno della tua immagine… faccia o altro termine .
Se segna in Europa League , Cairo vaffan…!!!!