Dopo aver lasciato il club granata, l’attaccante francese ha scelto i portoghesi come prossima destinazione

Come riportato da Fabrizio Romano, Yann Karamoh è ormai a un passo dal Porto. L’attaccante francese, reduce dall’esperienza al Torino, ha lasciato i granata a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto, avvenuta lo scorso 30 giugno. Per lui non è arrivato alcun rinnovo con il club granata, in cui non ha mai trovato il proprio spazio.

Dopo settimane di valutazioni sul futuro, Karamoh ha scelto il Portogallo come nuova destinazione: il Porto è pronto ad accoglierlo, convinto di poter rilanciare le qualità dell’ex granata. Un’occasione di rilancio in una piazza prestigiosa e da Europa League.

Yann Karamoh of Torino FC eyes the ball during the Serie A football match between Torino FC and Cagliari Calcio.
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 17-09-2025

Scimmionelli
Scimmionelli
18 minuti fa

Lo invidio per il buon vino, lo ricordo con piacere per il bel gol al Bologna, ma, onestamente, non lo rimpiango, ne’ credo che la societa’ avrebbe dovuto rinnovarlo!

valter1
valter1
27 minuti fa

Comunque, a prescindere , chissenefrega…. Buona fortuna Yanna non mi ricordo nemmeno della tua immagine… faccia o altro termine .

maurone
maurone
31 minuti fa

Se segna in Europa League , Cairo vaffan…!!!!

