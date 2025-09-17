Dopo aver lasciato il club granata, l’attaccante francese ha scelto i portoghesi come prossima destinazione

Come riportato da Fabrizio Romano, Yann Karamoh è ormai a un passo dal Porto. L’attaccante francese, reduce dall’esperienza al Torino, ha lasciato i granata a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto, avvenuta lo scorso 30 giugno. Per lui non è arrivato alcun rinnovo con il club granata, in cui non ha mai trovato il proprio spazio.

Dopo settimane di valutazioni sul futuro, Karamoh ha scelto il Portogallo come nuova destinazione: il Porto è pronto ad accoglierlo, convinto di poter rilanciare le qualità dell’ex granata. Un’occasione di rilancio in una piazza prestigiosa e da Europa League.