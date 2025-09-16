L’ex allenatore del Torino, ancora sotto contratto, è nel mirino del club greco che ha esonerato Rui Vitoria dopo l’ultima sconfitta

Il Panathinaikos avrebbe, nelle ultime ore, sondato il terreno per una possibile disponibilità di Paolo Vanoli. L”ex allenatore del Torino, ancora sotto contratto fino al giugno 2026, è al momento senza panchina. Dopo l’esonero di Rui Vitoria, ora il club greco è a caccia di un sostituto e tra i possibili candidati ci sarebbe proprio il tecnico che ha preceduto Baroni al Torino.

Paolo Vanoli, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.





