Sono diversi i giocatori che, al termine della stagione, andranno incontro alla scadenza del contratto con il Torino

Il Torino prima del mese di giugno del 2026 dovrà valutare con attenzione le prossime mosse di mercato, dal momento che diversi giocatori attualmente in rosa potrebbero lasciare la squadra a fine stagione con la scadenza del loro contratto.

Oltre ai giocatori in uscita, il Torino dovrà valutare anche il da farsi con i giocatori che nel corso della sessione estiva del calciomercato sono arrivati in Piemonte in prestito. Tra questi, Asllani e Ngonge sono i due giocatori che al termine del campionato torneranno rispettivamente all’Inter e al Napoli. Tuttavia nel caso in cui la società fosse interessata a mantenere il possesso dei due giocatori, potrebbe poi avvalersi del diritto di riscatto per cercare di ottenerli a titolo definitivo.

Obbligo di riscatto condizionato

Anjorin, Simeone e Nkounkou sono invece gli altri giocatori in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni contrattuali entro fine stagione. Oltre ai giocatori in prestito, il Torino dovrà valutare come procedere con i giocatori che nel giugno del 2026 termineranno il proprio contratto con la squadra granata. Come nel caso di Lazaro, Tameze, Sazonov e Savva. L’austriaco dopo essersi imposto nel corso della scorsa stagione sta ora faticando a ritagliarsi spazio in campo, e per questo motivo il suo futuro potrebbe non essere più legato al Torino. Tameze invece, dopo aver faticato nelle scorse stagioni sta ora trovando un maggiore minutaggio con Baroni, che potrebbe valutare di spingere la società a rinnovargli il contratto.

L’opzione di proroga

Maripan, Schuurs, Ilkhan, Masina, Popa e Paleari hanno nei rispettivi contratti un’opzione di proroga che permetterebbe al Torino di trattenerli per un’ulteriore stagione. Sebbene i loro accordi scadano a giugno 2026, il club potrà decidere di estenderli di un altro anno, a differenza dei giocatori in scadenza definitiva. Nel corso dei prossimi mesi, i giocatori in scadenza cercheranno di esprimersi in campo al meglio delle proprie possibilità per cercare di confermarsi tra le rotazioni della rosa, e per convincere la società a investire nuovamente su di loro con il rinnovo del contratto.