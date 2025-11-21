Dopo la sosta il Torino trova il Como di Fàbregas: precedenti favorevoli a Baroni, mentre i lariani arrivano in crescita

Tutto pronto per il ritorno della Serie A. Terminata la pausa per le nazionali, il Torino si prepara a scendere nuovamente in campo lunedì, quando affronterà il Como di Cesc Fàbregas, una squadra che per stile di gioco e identità tattica rappresenta quasi un unicum nel nostro campionato grazie alla forte impronta spagnola del suo allenatore.

I precedenti tra Fàbregas e Marco Baroni – limitati alle due sfide della scorsa stagione, quando Baroni guidava la Lazio – pendono dalla parte dell’attuale tecnico granata.

La goleada dell’andata

Pur provenendo da percorsi e filosofie molto diverse, il bilancio dei confronti diretti racconta infatti di una vittoria netta e un pareggio a favore di Baroni. La prima delle sfide, giocata il 31 ottobre 2024, vide la Lazio imporsi 5-1 al Sinigaglia, infliggendo al Como la sconfitta più pesante dal suo ritorno in Serie A.

Fu una vera batosta per Fàbregas, che in quel momento stava ancora plasmando la squadra reduce dalla promozione. Da allora, però, il Como non ha più incassato più di due reti in una partita.

Il pareggio del ritorno

La gara di ritorno all’Olimpico, disputata il 10 gennaio 2025, si concluse infatti sull’1-1, segno di una squadra più solida e consapevole.

Lunedì prossimo, a distanza di qualche mese, Baroni e Fàbregas si ritroveranno: il primo alla guida del Torino, il secondo al comando di un Como ulteriormente maturato e stabile, attualmente settimo in classifica con una sola sconfitta nelle prime undici giornate.