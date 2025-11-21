La sfrontatezza offensiva del Como di Fabregas sembra incepparsi contro squadre basse e compatte

Messa da parte la sosta per le Nazionali, i granata impegnati con le rispettive selezioni sono ora nuovamente a disposizione, ed è tempo di pensare all’avversaria di lunedì. Alle ore 18:30, in occasione della dodicesima giornata di Serie A, il Toro ospiterà infatti il Como di Cesc Fàbregas, attualmente al settimo posto in classifica.

Reduce da nove risultati utili consecutivi, il Como non perde dalla sconfitta della seconda giornata contro il Bologna, unico ko stagionale dei lariani. La squadra di Fàbregas, a differenza dello scorso anno in cui sembrava più concentrata sulla prestazione che sul risultato, è diventata più solida.

Meno sconfitte e molti più pareggi – complice anche l’innesto in difesa di Jacobo Ramon e Diego Carlos – hanno contribuito a un netto miglioramento del reparto arretrato.

Toro, il punto debole dei lariani

Il neo della squadra, però, in queste prime giornate, sembra essere il confronto con avversarie che utilizzano blocchi bassi o che comunque privilegiano la copertura difensiva alla proposta di gioco.

I recenti pareggi contro Cagliari e Parma – entrambi per 0-0, sommati a quelli con Genoa e Cremonese, hanno infatti tutti in comune un atteggiamento spiccatamente difensivo da parte degli avversari.

L’assenza di Diao e le difficoltà di Morata

L’assenza di Diao, decisivo nella seconda metà della scorsa stagione, si è fatta sentire. Dopo gli otto gol in quindici partite dell’anno passato, il classe 2005 ha saltato le prime giornate per infortunio e, appena rientrato, si è nuovamente fermato a causa di un problema fisico accusato in Nazionale.

Morata, spesso preferito a Douvikas, è ancora a secco in campionato e sta incontrando non poche difficoltà sotto porta, nonostante la fiducia riposta in lui da Fàbregas. In questa fase, la pericolosità offensiva del Como sembra infatti poggiarsi quasi interamente sul mancino di Nico Paz: quando si accende l’argentino, si accende anche il Como.