Gli azzurrini risolvono nel secondo tempo la complicata pratica Burkina Faso: lunedì la semifinale contro l’Austria

L’Italia Under 17 stende il Burkina Faso e vola in semifinale del Mondiale di categoria. Decisivo il gol del subentrato Campaniello, bravo a sfruttare un errore del portiere africano.

Partita complicatissima per Luongo e compagni: gli africani si sono rivelati un avversario ostico per via della loro grande fisicità, soprattutto nel primo tempo.

Nella ripresa, però, gli azzurrini vengono fuori e segnano due gol: il primo, realizzato dal capitano Reggiani, viene annullato; il secondo, quello che vale il pass per le semifinali, porta la firma del centravanti dell’Empoli.

Lunedì la sfida contro l’Austria, mentre nell’altra semifinale si affronteranno le vincenti tra Portogallo e Svizzera e tra Brasile e Marocco.

Italia U17, la partita di Luongo

Schierato dal primo minuto da Massimiliano Favo nel quarto di finale, Luongo ha agito da sotto punta nel 4-3-1-2, fungendo da rifinitore alle spalle di Arena e Lontani.

Primo tempo complicato per gli azzurrini: la fisicità e l’aggressività degli africani, unite a troppe imprecisioni in impostazione da parte della nostra Nazionale, hanno reso difficoltose le fasi di palleggio e di uscita dal basso.

L’Italia la risolve nel secondo tempo: decisivo Campaniello

Qualche legno e un paio di miracoli del portiere del Milan, Alessandro Longoni, tengono però in partita l’Italia fino al secondo tempo. Nella ripresa gli azzurrini crescono, anche grazie agli ingressi del classe 2009 Destiny Elimoghale e di Thomas Campaniello.

Al 75’, dopo il gol annullato a Reggiani, è proprio Campaniello ad approfittare di un errore in impostazione del portiere avversario per firmare la rete che vale l’accesso alla semifinale.