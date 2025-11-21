Promozione per il Black Friday nella Granata Week: con un biglietto a tariffa intera di Torino-Cremonese la possibilità di vedere anche Torino-Udinese

Promozione per i tifosi granata in occasione del Black Friday. Acquistando un biglietto nei settori Curve, Distinti e Tribuna Laterale per la sfida Torino-Cremonese di sabato 13 dicembre (a tariffa intera) ci sarà la possibilità di vedere anche la gara del 7 gennaio tra Torino e Udinese. Due partite al costo di una ma solo per coloro i quali acquisteranno il tagliando entro la mezzanotte del 30 novembre.