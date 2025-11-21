Ancora personalizzato per il terzino, che ha un fastidio al polpaccio: difficile il recupero

A tre giorni dalla sfida contro il Como di lunedì, i granata continuano a preparare la sfida ai lariani. Chi non è ancora tornato a disposizione di Baroni è Biraghi, che dal primo allenamento successivo alla sosta si è sempre allenato a parte per un fastidio al soleo. Le condizioni del giocatore sono monitorate giorno dopo giorno ma ad oggi riesce difficile pensare ad una sua convocazione contro il Como. Ancora personalizzato in questi giorni pure per Ilic, reduce dall’infortunio in Nazionale. La distorsione al ginocchio gli ha impedito di lavorare con i compagni. Ancora ai box ovviamente Simeone, che in allenamento ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà ad essere out nelle prossime partite.