Toro.it

Ancora personalizzato per il terzino, che ha un fastidio al polpaccio: difficile il recupero

A tre giorni dalla sfida contro il Como di lunedì, i granata continuano a preparare la sfida ai lariani. Chi non è ancora tornato a disposizione di Baroni è Biraghi, che dal primo allenamento successivo alla sosta si è sempre allenato a parte per un fastidio al soleo. Le condizioni del giocatore sono monitorate giorno dopo giorno ma ad oggi riesce difficile pensare ad una sua convocazione contro il Como. Ancora personalizzato in questi giorni pure per Ilic, reduce dall’infortunio in Nazionale. La distorsione al ginocchio gli ha impedito di lavorare con i compagni. Ancora ai box ovviamente Simeone, che in allenamento ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà ad essere out nelle prossime partite.

Ivan Ilic of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 21-11-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
52 minuti fa

Sarà durissima contro il Como con queste due deiezioni. Thor e l’uomo che sussurrava ai bambini, sono i cardini di questa squadra 🫣.

Berggreen
Berggreen
51 minuti fa
Reply to  Berggreen

Mi correggo: defezioni 😉

Due partite al prezzo di una: col biglietto di Torino-Cremonese allo stadio anche con l’Udinese