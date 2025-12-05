Con l’avvicinamento alla prossima giornata di campionato Baroni dovrà scegliere chi sarà il portiere che partirà dal 1′ per guidare la difesa

Il Torino dopo le recenti sconfitte in campionato dovrà cercare di ripartire contro il Milan. La squadra di Allegri è al momento in prima posizione, ma contro le squadre più preparate, i granata hanno già dimostrato di poter portare a casa punti preziosi.

Contro i rossoneri, gli uomini di Baroni dovranno condurre una prova di sacrificio e soprattutto di attenzione, per non compromettere la partita con errori banali. Per guidare la squadra, il Torino si affiderà a uno dei suoi due portieri, che nonostante abbiano subito un gran numero di gol, sono spesso riusciti a rendersi decisivi contro le squadre più in forma della Serie A.

Si rinnova il ballottaggio tra Israel e Paleari

In vista della partita contro il Milan quindi, si rinnoverà nuovamente il ballottaggio tra Israel e Paleari per una maglia da titolare. Baroni ha più volte specificato che la decisione dell’undici titolare dipenderà da quello che i suoi giocatori saranno stati capaci di esprimere nel corso della settimana. Per questo, gli ultimi allenamenti prima della partita saranno fondamentali per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Al momento la difesa granata è il reparto più fragile della squadra, e probabilmente anche del campionato, come testimoniano i 23 gol subiti in 13 giornate.

Israel punta a un posto nel Mondiale con l’Uruguay

Nella prossima sfida, sarà quindi fondamentale per il portiere titolare rappresentare una buona garanzia di sicurezza per guidare la squadra nel corso dei 90 minuti. A oggi non è ancora certo chi sarà il titolare, ma sia Paleari che Israel saranno motivati a condurre un’ottima prova per rialzarsi da questo momento difficile. L’italiano cercherà di affermarsi come un valido giocatore che può confermarsi nel campionato di Serie A, mentre l’uruguayano farà il possibile per distinguersi all’interno della rosa granata per poter così cercare di rientrare tra i convocati della sua nazionale al prossimo Mondiale.