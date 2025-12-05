Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 14a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Milan sarà Chiffi

Manca ormai poco all’inizio della 14a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Chiffi avrà il compito di dirigere Torino-Milan, con l’aiuto di Baccini, Bercigli e del quarto uomo Tremolada . Al VAR ci sarà Ghersini, che verrà assistito da Abisso

Le designazioni arbitrali

SASSUOLO – FIORENTINA    Sabato 06/12 h. 15.00

PAIRETTO

BINDONI – SCARPA

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

INTER – COMO       Sabato 06/12 h. 18.00

DI BELLO

IMPERIALE – BIANCHINI

IV:      PICCININI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      GUIDA

H. VERONA – ATALANTA    Sabato 06/12 h. 20.45

MARIANI

ROSSI L. – BIFFI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

CREMONESE – LECCE     h. 12.30

MUCERA

COSTANZO – PASSERI

IV:      MASSA

VAR:     PRONTERA

AVAR:     MARINI

CAGLIARI – ROMA    h. 15.00

ZUFFERLI

TEGONI – FONTEMURATO

IV:      DI MARCO

VAR:     GUIDA

AVAR:    PEZZUTO

LAZIO – BOLOGNA    h. 18.00

FABBRI

PRETI – POLITI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      NASCA

NAPOLI – JUVENTUS     h. 20.45

LA PENNA (foto)

PERETTI – COLAROSSI

IV:     CREZZINI

VAR:     ABISSO

AVAR:     AURELIANO

PISA – PARMA     Lunedì 08/12 h. 15.00

DOVERI

MONDIN – LUCIANI

IV:     PERRI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       PEZZUTO

UDINESE – GENOA     Lunedì 08/12 h. 18.00

MARESCA

ROSSI C. – CEOLIN

IV:       GALIPO’

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      MARINELLI

TORINO – MILAN    Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI

BACCINI – BERCIGLI

IV:     TREMOLADA

VAR:    GHERSINI

AVAR:      ABISSO

The logo of AIA (Italian Referees Association) is seen prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Frosinone Calcio. Frosinone Calcio won 2-1 over Torino FC after extra times.
