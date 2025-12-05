Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 14a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Milan sarà Chiffi
Manca ormai poco all’inizio della 14a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Chiffi avrà il compito di dirigere Torino-Milan, con l’aiuto di Baccini, Bercigli e del quarto uomo Tremolada . Al VAR ci sarà Ghersini, che verrà assistito da Abisso
Le designazioni arbitrali
SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/12 h. 15.00
PAIRETTO
BINDONI – SCARPA
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
INTER – COMO Sabato 06/12 h. 18.00
DI BELLO
IMPERIALE – BIANCHINI
IV: PICCININI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
H. VERONA – ATALANTA Sabato 06/12 h. 20.45
MARIANI
ROSSI L. – BIFFI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
CREMONESE – LECCE h. 12.30
MUCERA
COSTANZO – PASSERI
IV: MASSA
VAR: PRONTERA
AVAR: MARINI
CAGLIARI – ROMA h. 15.00
ZUFFERLI
TEGONI – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: GUIDA
AVAR: PEZZUTO
LAZIO – BOLOGNA h. 18.00
FABBRI
PRETI – POLITI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45
LA PENNA (foto)
PERETTI – COLAROSSI
IV: CREZZINI
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
PISA – PARMA Lunedì 08/12 h. 15.00
DOVERI
MONDIN – LUCIANI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO
UDINESE – GENOA Lunedì 08/12 h. 18.00
MARESCA
ROSSI C. – CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45
CHIFFI
BACCINI – BERCIGLI
IV: TREMOLADA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO