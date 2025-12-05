Daniele Chiffi torna ad arbitrare al Grande Torino, richiamando alla mente le polemiche della stagione 2020/21

Daniele Chiffi dirigerà la partita tra Torino e Milan valevole per la 14a giornata di Serie A. L’ultima volta in cui il fischietto di Padova e il Torino si sono incontrati, risale alla 29a giornata della scorsa stagione in cui il Torino si impose sull’Empoli per 1-0 all’Olimpico.

Quasi 10 anni fa la prima volta

Il 28 ottobre 2015 Daniele Chiffi dirige per la prima volta una partita del Torino allo stadio Olimpico, è la 10a giornata di Serie A e i minuti finali sono roventi. I ragazzi di Ventura dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio di una rete e aver subito il pareggio del 2-2, trovano all’89’ il gol del sorpasso grazie all’autogol di Tachtsidis. Un minuto più tardi i rossoblù trovano il gol del pareggio con la doppietta di Laxalt.

Bilancio equilibrato in casa

L’arbitro di Padova ha incontrato i granata in 10 occasioni e in 9 di queste ha diretto le gare proprio allo stadio del Torino. Fatta eccezione del derby della Mole del 2023 diretto all’Allianz Stadium, in cui i granata uscirono sconfitti per 4-2. Nelle altre gare arbitrate da Chiffi, il Torino ha collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, a testimonianza di un bilancio perfettamente equilibrato tra le mura del Grande Torino.

La partita delle polemiche del 2020

l’1 novembre 2020, in un silenzio assordante, causa la situazione Covid che svuotò tutti gli stadi, il Torino di Marco Giampaolo ospita la Lazio di Simone Inzaghi. E’ la 6a giornata di Serie A, ma per i granata è già di rilevante importanza vista la partenza shock. Il Torino, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio ed essere stato ripreso per poi tornare nuovamente in vantaggio, vede negarsi un chiaro rigore. Nei minuti successivi ne verrà concesso uno molto dubbio ai biancocelesti che troveranno anche il gol-vittoria all’ultimo respiro.