I granata non vincono al Grande Torino da più di un mese, mentre i rossoneri hanno sempre fatto punti lontano da casa

La sfida tra Torino e Milan, in programma lunedì sera, vede affrontarsi due squadre con rendimenti diametralmente opposti: i granata non vincono in casa da 39 giorni e i rossoneri non hanno mai perso in trasferta. Il Torino di Baroni affronterà la terza miglior difesa del campionato, attualmente prima in classifica a pari punti con il Napoli.

Tanti gol subiti al Grande Torino

I granata, che detengono l’attuale peggior difesa del campionato, hanno subito 11 gol dei 23 totali proprio al Grande Torino. Il Milan gode invece del 5° migliore attacco, con 9 gol messi a referto proprio in trasferta, dei 19 totali. A testimonianza di una produzione offensiva efficace anche fuori casa.

Milan: rendimento ottimo fuori casa

I rossoneri non hanno ancora perso in trasferta, per l’appunto in 6 partite giocate lontano da Milano la squadra di Allegri ha registrato 3 vittorie e 3 pareggi, per un totale di 12 punti. D’altro canto il Torino non vince in casa dalla partita contro il Genoa del 26 ottobre, più di un mese dunque. In 6 partite giocate tra le mura casalinghe i ragazzi di Baroni hanno ottenuto 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi, per un complessivo di 8 punti.

I granata vulnerabili nei primi tempi

I granata, nelle 4 partite in casa in cui hanno subito almeno un gol, sono andati sempre in svantaggio nel primo tempo, chiudendolo 2 volte in parità. In due occasioni il Torino è riuscito a recuperare lo svantaggio, riuscendo a portare a casa punti. I rossoneri, nelle 5 partite in trasferta in cui hanno siglato almeno un gol, sono andati in vantaggio nella prima frazione di gara per 3 volte chiudendola 2 volte in vantaggio.