Complice l’infortunio del francese, l’ex capitano granata è favorito per una maglia da titolare

Reduce dalle due dolorose sconfitte contro Como e Lecce, il Torino ospita il Milan lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. I rossoneri, eliminati ieri dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro la Lazio, vorranno riprendere la loro marcia in campionato contro un Toro a sua volta in cerca di risposte.

La sfida contro il Milan si preannuncia tutt’altro che semplice, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà dei granata e della striscia di imbattibilità della squadra di Allegri, la più lunga attualmente attiva in Serie A. Dopo la sconfitta con la Cremonese alla prima giornata, infatti, il Diavolo non ha più perso in campionato.

I rossoneri dovranno però fare i conti con un’assenza pesante. L’infortunio di Fofana – fermatosi nella rifinitura prima della sfida contro la Lazio per un problema muscolare all’adduttore – lo costringerà a saltare la trasferta di Torino. Al suo posto potrebbe partire dal primo minuto Samuele Ricci, ex capitano granata, che tornerebbe così dal primo minuto da avversario sul campo dell’Olimpico Grande Torino.

Il Torino ritrova Ricci da ex

Da giovane promessa italiana a capitano del Toro: la parabola di Ricci in maglia granata si è conclusa quest’estate dopo oltre 100 presenze tra campionato e coppe, dall’arrivo nel gennaio 2022 fino alla sua cessione al Milan. Giunto dall’Empoli come talento in rampa di lancio, Ricci ha trovato proprio al Toro la sua definitiva maturazione, ritagliandosi un ruolo sempre più centrale nel panorama calcistico italiano.

Titolare inamovibile durante la scorsa stagione, ha indossato anche la fascia di capitano complice l’assenza dell’infortunato Duván Zapata, chiudendo un’annata positiva che gli è valsa la chiamata del Milan.

Milan, Allegri ridisegna il centrocampo in vista del Toro

Con ogni probabilità, Ricci lunedì tornerà ad affrontare il suo passato partendo dal primo minuto. Il numero 4 rossonero è infatti favorito su Loftus-Cheek per una maglia da titolare, in un centrocampo rossonero che potrebbe quindi presentare caratteristiche diverse dal solito.

Presumibilmente sarà l’ex Juve Rabiot a ricoprire il ruolo di incursore finora occupato da Fofana, con Ricci più libero di supportare Modric in fase di costruzione.