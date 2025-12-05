I precedenti del Toro contro il Milan all’Olimpico: il bilancio sorride ai granata, ma quanti pareggi

Reduce dalle due sconfitte contro Como e Lecce, il Toro si appresta ora a ospitare il Milan lunedì alle 20:45 all’Olimpico, nella partita che segnerà anche il ritorno da avversario dell’ex capitano granata Samuele Ricci.

I granata sono in vantaggio nei precedenti casalinghi: 25 le vittorie del Toro contro le 18 rossonere, ma a dominare all’Olimpico sono soprattutto i pareggi, ben 36. L’ultimo confronto risale al 22 febbraio scorso, quando il Toro si impose grazie all’autogol di Thiaw e al gol del subentrato Gineitis, intervallati dal momentaneo pareggio di Reijnders.

L’umiliazione durante il Covid

La sconfitta più pesante della storia granata contro il Milan è quella dell’annata 2020/21, in pieno periodo Covid: il 12 maggio 2021, in una gara disputata a porte chiuse, il Toro dell’allora tecnico Nicola subì un durissimo 7-0, unica vittoria rossonera a Torino negli ultimi dodici anni. Tripletta di Rebić, doppietta di Theo Hernández, più le reti di Kessié e Brahim Díaz: questi i mattatori del Milan di Pioli, che già in quella primavera iniziava a gettare le basi per lo scudetto dell’anno successivo.

Graziani e Garritano: il successo del ’76

Uno dei precedenti più lieti per il Toro risale invece alla stagione dell’ultimo scudetto. Nel campionato 1975/76, alla 24ª giornata, i granata — che di lì a poco avrebbero conquistato il tricolore — affrontavano il Milan di Trapattoni, terzo in classifica. La partita si concluse 2-1 per il Toro grazie alle reti di Graziani, al suo tredicesimo gol stagionale, e di Salvatore Garritano. A poco valse il rigore trasformato al 90’ da Egidio Calloni.

Gabetto, Mazzola e Ossola stendono il Milan 6-2

Il successo casalingo più largo dei granata contro i rossoneri risale invece alla stagione 1946/47, anno del quarto scudetto. Il 29 giugno 1947 il Toro di Mazzola travolse il Milan al Filadelfia con un netto 6-2: oltre al 28° gol stagionale di Mazzola e alle reti di Ossola e Castigliano, quella sfida vide la tripletta di Guglielmo Gabetto, miglior marcatore granata nei confronti casalinghi contro il Milan con 5 gol complessivi.