Così il presidente Cairo ha commentato la sconfitta in rimonta subita dal Milan: ecco cosa ha detto prima di lasciare la strada

“Deluso? Sì… Primo tempo eccellente, peccato per il primo gol preso. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, abbiamo preso poi un gol che eravamo in dieci. Noi avevamo aspettato che sostituissero Leao, però… Mi porto via il primo tempo, il ritorno di Zapata come lo conoscevo, ha fatto un gran gol e si è mosso bene. Anche Vlasic monumentale”, ha commentato così Cairo uscendo dallo stadio. “Una partita che non dovevamo perdere, ho detto ai ragazzi che sabato dobbiamo fare con la Cremonese la partita che faremmo col Milan”.

“Con Baroni io parlo tutti i giorni, Baroni non è in discussione“, così risponde Cairo alla domanda sul tecnico e sulla possibilità che venga messo in discussione. “Sicuramente abbiamo fatto altre partite in cui dopo il gol ci siamo abbassati. Stavolta hai preso un gol che non devi prendere, poi un secondo, poi il terzo che eravamo in dieci, Qualche errore c’è e va corretto, la squadra ha fatto una buona partita, qualcosa è mancato ma non è il tema l’allenatore, Abbiamo buttato via certe partite, ma nelle ultime nove il Toro in sei ha fatto molto bene, queste ultime tre sono state diverse e in particolare questa col Milan diversa dalle altre”.

Sullo scouting, considerato che un tempo arrivavano giocatori a 1-2 milioni che poi esplodevano; “Spero che i giocatori che sono costati anche più di 2 milioni ci possano dare qualcosa, non bocciamoli prima, alcuni hanno avuto poche possibilità. Gennaio? Stiamo già pensando a tutto”,