In vista della prossima sfida di campionato, l’Olimpico Grande Torino verrà assediato dai tifosi nerazzurri che accorreranno in gran numero

La sfida tra Torino e Inter, in programma domenica 26 aprile alle ore 18.00, ha già superato quota 23 mila biglietti venduti.

Allo stadio Olimpico Grande Torino si prevede quindi una buona affluenza di pubblico, anche se una parte consistente degli spettatori sarà rappresentata dai sostenitori nerazzurri. La formazione guidata da Chivu, infatti, in caso di risultato positivo contro il Torino e in concomitanza con altri incastri di classifica, potrebbe già essere matematicamente incoronata campione d’Italia. Nonostante la protesta annunciata dai tifosi granata, la Curva Maratona, in particolare, ha scelto di farsi comunque sentire restando fuori dallo stadio, mentre verosimilmente la maggior parte dei sostenitori che accorreranno allo stadio saranno quelli della formazione lombarda.