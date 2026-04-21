Il difensore in prestito al Mantova ma di proprietà del Torino si è raccontato sui social della sua nuova squadra

Dembélé, a pochi mesi dal suo arrivo in prestito al Mantova, si è raccontato in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della sua nuova squadra: “Avevo bisogno di fare esperienza qui a Mantova e sono contento di questa scelta”. Il difensore ha condiviso quelle che sono state le tappe che l’hanno portato a diventare un difensore del Torino: “Il Torino mi seguiva da tanto tempo. Il Troyes mi aveva pure proposto un contratto da professionista, ma io ho scelto comunque di andare al Torino. Era la scelta giusta per crescere di più“. Il francese ha poi parlato del rapporto che ha avuto con i suoi compagni al Torino: “Io e Singo abbiamo qualità simili e quando sono arrivato al Torino ero la sua riserva“. Paleari ha avuto un ruolo chiave nel suo trasferimento al Mantova: “Quando ha saputo che il Mantova era su di me mi ha detto che era una piazza bellissima, dove potevo fare bene”. Al termine della stagione Dembélé tornerà a far parte della rosa del Torino, e da allora potrà riprendere la sua avventura in granata.

