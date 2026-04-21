La squadra granata dopo aver trionfato nelle finali nazionali del campionato FIGC DCP si è guadagnata il titolo di campione

Il Torino Fd ha raggiunto un nuovo, importante traguardo, confermandosi protagonista del panorama del calcio paralimpico italiano.

Alle Finali Nazionali del campionato FIGC DCP, disputate presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, la squadra granata ha conquistato il titolo di Campione d’Italia di primo livello. Decisivi i successi ottenuti contro Napoli, Juventus e Insuperabili, che hanno permesso di raggiungere un traguardo importante..