Toro.it

Mai così male l’attacco granata da quando D’Aversa è l’allenatore, per la prima volta il Toro non sigla nemmeno una rete

Il lunch match di ieri tra Cremonese e Torino ha visto i grigiorossi decisamente più motivati dei granata che, specialmente in attacco, hanno faticato durante tutta la gara. Infatti, il tandem d’attacco composto da Simeone e Adams, che nella gara contro il Verona aveva convinto, questa volta stona. I due centravanti granata non sono riusciti a effettuare nessuna conclusione durante tutta la partita, tanto che il primo tiro di un attaccante e, più in generale, dell’intera squadra arriva al 94′ ed è di Kulenovic.

Con il pareggio a reti inviolate di Cremona, arriva la prima gara della gestione D’Aversa in cui il Torino non mette a segno neanche una rete, rievocando i problemi della squadra.

Contributo nullo della coppia d’attacco granata

Durante tutta la gara i due centravanti sono assenti da ogni manovra di gioco, vengono serviti relativamente poco e il loro apporto è nullo. Giovanni Simeone cerca di farsi notare, quanto meno in fase di palleggio, ma il suo contributo è decisamente insufficiente per uno come lui a caccia della doppia cifra stagionale. In un certo senso ripropone una prestazione simile a quella di Pisa in cui si vede poco e sbaglia numerose volte le scelte e l’esecuzioni delle sue mosse.

Adams, novanta minuti senza incidere

Non è da meno la prestazione del compagno di reparto Ché Adams che, a differenza del Cholito, è rimasto in campo per 90′ senza riuscire comunque a incidere. L’attaccante scozzese fatica a farsi vedere commettendo qualche errore tecnico di troppo, la sua presenza potrebbe essere addirittura messa in dubbio se non per un fuorigioco fischiato contro nel primo tempo.

Giovanni Simeone of Torino FC looks dejected during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 21-04-2026

Iscriviti
Notificami
1 Commento
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
carlettocrippa
carlettocrippa
2 ore fa

Spiegazione : stanno già facendo le valigie tutti e due , sono praticamente ai saluti tanto la cairese è salva e quindi che volete ancora ?

Ilic è sparito: futuro lontano da Torino