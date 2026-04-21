Mai così male l’attacco granata da quando D’Aversa è l’allenatore, per la prima volta il Toro non sigla nemmeno una rete

Il lunch match di ieri tra Cremonese e Torino ha visto i grigiorossi decisamente più motivati dei granata che, specialmente in attacco, hanno faticato durante tutta la gara. Infatti, il tandem d’attacco composto da Simeone e Adams, che nella gara contro il Verona aveva convinto, questa volta stona. I due centravanti granata non sono riusciti a effettuare nessuna conclusione durante tutta la partita, tanto che il primo tiro di un attaccante e, più in generale, dell’intera squadra arriva al 94′ ed è di Kulenovic.

Con il pareggio a reti inviolate di Cremona, arriva la prima gara della gestione D’Aversa in cui il Torino non mette a segno neanche una rete, rievocando i problemi della squadra.

Contributo nullo della coppia d’attacco granata

Durante tutta la gara i due centravanti sono assenti da ogni manovra di gioco, vengono serviti relativamente poco e il loro apporto è nullo. Giovanni Simeone cerca di farsi notare, quanto meno in fase di palleggio, ma il suo contributo è decisamente insufficiente per uno come lui a caccia della doppia cifra stagionale. In un certo senso ripropone una prestazione simile a quella di Pisa in cui si vede poco e sbaglia numerose volte le scelte e l’esecuzioni delle sue mosse.

Adams, novanta minuti senza incidere

Non è da meno la prestazione del compagno di reparto Ché Adams che, a differenza del Cholito, è rimasto in campo per 90′ senza riuscire comunque a incidere. L’attaccante scozzese fatica a farsi vedere commettendo qualche errore tecnico di troppo, la sua presenza potrebbe essere addirittura messa in dubbio se non per un fuorigioco fischiato contro nel primo tempo.