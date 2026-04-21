A Open Var si è parlato dell’episodio che ha portato Fabbri ad annullare il gol di Baschirotto in Cremonese-Torino

A Open Var, Gianluca Rocchi ha analizzato l’episodio che ha portato ad annullare il gol di Baschirotto. Decisione ritenuta giusta: “Avere il possesso cosa vuol dire? Da regolamento avere il pallone tra le mani. Al portiere ne basta addirittura una con il pallone che appoggia a terra. Quindi non deve per forza stringerlo. Secondo me ci hanno messo anche fin troppo ad analizzarlo, perché troppo tempo può dare l’idea dell’indecisione“.

Il riferimento è al regolamento e alla specifica di controllo del pallone: secondo Rocchi Paleari era in possesso con entrambe le mani e questo ha portato Fabbri a decidere di annullare il gol di Baschirotto.