Giuffredi, agente di Marianucci, ha parlato del difensore che dopo un periodo in cui è stato schierato titolare ha perso il posto

Ai microfoni di CN24, l’agente di Marianucci, Giuffredi, ha parlato del suo assistito e del mancato impiego nelle ultime partite. Il difensore, arrivato alla fine della finestra invernale, è da subito stato schierato titolare ma già con Baroni, a Genova, il giocatore aveva perso il posto, quando in difesa era stato inserito Ebosse, cambiando così gli equilibri.

Con l’arrivo di D’Aversa e la conferma del mancino nella retroguardia, Marianucci ha continuato a non giocare. Finora solo un paio di spezzoni, l’ultimo a Cremona. “Strano non abbia giocato. Ha giocato le prime cinque col Torino da titolare, nelle ultime è subentrato. C’è stato un momento di 4/5 gare in cui non ha giocato, per me cosa strana peraltro. Con l’allenatore che l’ha lanciato e che l’ha reso un giocatore da Serie A. Detto questo, non mi faccio condizionare da qualche gara in cui non ha giocato: è uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo per la Nazionale”.