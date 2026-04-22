Il centrocampista di proprietà del Cagliari non ha collezionato neanche un minuto contro la Cremonese: prima gara dalla panchina con D’Aversa

Come già accaduto contro il Verona, la mediana del Torino è stata composta da Casadei e Gineitis, con l’ex Chelsea che, dopo diverse settimane trascorse da subentrato, sembra ormai essersi guadagnato un posto stabile tra i titolari di riferimento della squadra.

L’ascesa di Casadei ha però compromesso il ruolo di Prati all’interno della rosa. Il centrocampista di proprietà del Cagliari dal suo arrivo a Torino ha sempre disputato almeno una frazione di gara, ma contro la Cremonese è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Il ridimensionamento del suo ruolo in campo, a poche settimane dal termine della stagione, potrebbe sollevare seri dubbi sulla sua permanenza in granata, ma sarà la società a giocare un ruolo determinante nella definizione del suo futuro.

Ridimensionamento in campo

Prati, dal suo arrivo in granata, ha spesso collezionato diverse presenze da titolare, riuscendo in poche settimane a superare la concorrenza di Ilkhan, che fino a qualche mese fa era considerato un giocatore prezioso del Torino. Tuttavia, nelle ultime settimane, il centrocampista ha assistito a un netto ridimensionamento del proprio ruolo in campo. Già contro il Verona aveva infatti disputato soltanto l’ultimo quarto d’ora di gioco, e con la panchina contro la Cremonese sembra essere stato definitivamente retrocesso a un ruolo da sostituto.

Futuro in granata a rischio

Prati è arrivato al Torino in prestito, con un diritto di riscatto fissato a 5.9 milioni di euro. La società granata vorrà effettuare un’attenta valutazione prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Trovare spazio e giocare con continuità potrebbe permettere al centrocampista di ritrovare fiducia e di convincere la dirigenza attraverso le sue prestazioni. Tuttavia, con un minutaggio sempre più ridotto a disposizione, le possibilità che Prati possa restare a Torino anche nelle prossime stagioni sembrano al momento piuttosto limitate.

Matteo Prati of Torino FC



