L’attaccante del Torino rimasto fuori nelle ultime settimane per infortunio cercherà di tornare in gruppo per sfidare l’Inter

Il Torino domenica 26 aprile dovrà affrontare una delle squadre più competitive del campionato, la favorita per la vittoria dello scudetto.

Contro l’Inter i granata dovranno cercare di arrivare all’Olimpico Grande Torino nella loro forma migliore e senza assenze importanti. Per questo motivo, il capitano Zapata sarà chiamato a cercare di accelerare il suo recupero per tentare di rientrare almeno tra i convocati della sfida contro i nerazzurri.

Più di un mese lontano dal campo

Nel corso di una sessione di allenamento di inizio aprile, Zapata ha rimediato una distrazione parziale del retto femorale della coscia destra che gli ha impedito di prendere parte alle ultime partite. Il colombiano ha infatti saltato le recenti sfide contro Pisa, Verona e Cremonese e, con l’avvicinarsi della fine di aprile, il recupero di Zapata dovrebbe essere ormai imminente. Nel corso della settimana il Torino sosterrà diverse sedute di allenamento per preparare la prossima sfida, ma ad oggi il capitano non è ancora rientrato in gruppo. Per questo, saranno fondamentali i prossimi giorni per valutare le entità delle sue condizioni, ma contro la squadra più in forma del campionato D’Aversa tenterà di avere a disposizione tutti i suoi uomini migliori.