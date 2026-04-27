Ufficiali le date del calciomercato 2026/27: la sessione invernale si svolgerà dal 2 gennaio al 1 febbraio 2027
Il Consiglio federale ha dato delega al presidente federale per l’approvazione dei termini del calciomercato 2026/27.
La campagna trasferimenti estiva si svolgerà dal 29 giugno all’1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall’1 luglio 2026 all’1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;.
Dal 2 gennaio 2027 al via invece la finestra invernale, che si chiuderà l’1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.
Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall’1 luglio al 30 settembre 2026; dall’1 dicembre al 16 dicembre 2026.
Dal 32 agosto al 1 settembre
Squadra pronta al 97% per il ritiro.