L’inizio delle indagini risale a fine 2024, non risultano coinvolti dirigenti o calciatori, né gare della stagione in corso

Al momento non risultano coinvolti tesserati dell’Inter né di altri club nell’indagine sul mondo arbitrale finita al centro dell’attenzione negli ultimi giorni. Un chiarimento importante, arrivato dopo giorni di discussioni legate al possibile ruolo della società nerazzurra all’interno del procedimento che vede tra gli indagati il designatore Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva.

A far nascere dubbi e interpretazioni è stata soprattutto l’ipotesi secondo cui Rocchi avrebbe designato arbitri ritenuti “graditi” all’Inter in alcune gare. Un elemento che ha acceso il dibattito e sollevato interrogativi sul materiale raccolto dal pubblico ministero Maurizio Ascione. Tuttavia, allo stato attuale, il perimetro dell’inchiesta resta circoscritto esclusivamente all’ambiente arbitrale.

Oltre a Rocchi, tra i nomi degli indagati figura anche Marco Gervasoni, dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri, insieme ad altri nomi non ancora resi pubblici. Nessun dirigente o calciatore risulta quindi indagato.

Con il passare dei giorni, il quadro investigativo sta diventando più definito. L’avvio delle indagini risale infatti alla fine del 2024 e la scadenza dei 18 mesi previsti si avvicina, momento in cui verranno depositati gli atti e potranno emergere eventuali intercettazioni.

Le gare finite sotto la lente degli inquirenti sono, per ora, cinque: Udinese-Parma, Inter-Verona e Bologna-Inter in Serie A, Inter-Milan di Coppa Italia e Salernitana-Modena di Serie B. Non si esclude che l’elenco possa allargarsi, ma è già certo che l’indagine non riguarda partite della stagione in corso.