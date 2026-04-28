Saul Coco è partito come sempre titolare in Torino-Inter 2-2: non ha giocato bene ed è stato sostituito nella ripresa

Contro l’Inter di Cristian Chivu il Torino era sotto di due gol. In uno stadio colmo di tifosi nerazzurri e con i fantasmi delle goleade prese con Baroni in panchina, la paura era tanta. Ma con i cambi giusti il Torino riesce a pareggiare la partita prima con Simeone e poi con il rigore di Vlasic. I cambi hanno veramente fatto la differenza mentre chi era in campo dall’inizio non è sembrato al massimo. Saul Coco ha seccato questa partita. Il numero 23 è partito come sempre titolare con Ismajli al centro ed Ebosse a sinistra. Lui ovviamente a destra, ruolo fisso che gli ha cucito addosso D’Aversa.

Nel primo tempo dopo pochi minuti ha sbagliato un rigore in movimento sparando alle stelle con il destro, su appoggio di Vlasic. Poi due passaggi elementari sbagliati sulla fascia proprio davanti agli occhi dell’allenatore. In chiusura non ha fatto particolari errori, ma è in impostazione che fa fatica. Con il Las Palmas nella Liga spagnola batteva le punizioni e aveva fatto anche un gol bellissimo. Qui invece non è ancora successo.

Le parole di D’Aversa

A fine gara D’Aversa ha parlato in conferenza stampa e si è ritenuto soddisfatto visto che aveva chiesto coraggio e mentalità. L’allenatore ha parlato anche di Coco e ha detto: “Il cambio di Coco? Scelta tecnica”. Poco in forma e in calo da tempo, è stata un’altra pessima giornata per il difensore.

Marianucci ha fatto meglio

E infatti dopo 8 minuti, nel secondo tempo, Coco è uscito e ha lasciato spazio a Marianucci. Errori e sostituzione. Non era la sua giornata. Marianucci è entrato molto bene in campo e ha spinto parecchio su quel lato. Ha fatto decisamente meglio di Coco e ha contribuito a pareggiare il match. E per l’ex Empoli si apre la possibilità, contro l’Udinese, di poter avere spazio, stavolta dal primo minuto.