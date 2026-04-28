Il croato si conferma cinico dal dischetto, la rete realizzata contro l’Inter gli ha permesso di arrivare a un passo dalla doppia cifra

Dopo essersi preso le luci della scena nelle ultime settimane, Vlasic ha confermato di essere in grande forma anche contro l’Inter.

Nonostante il livello dell’avversario, il croato ha incrementato ulteriormente il suo livello di gioco, riuscendo a garantire costanti ansie e pericoli alla difesa avversaria. Nonostante una prima frazione di gioco deludente, e una prestazione decisamente sottotono di Adams, Vlasic è riuscito a farsi carico della squadra. Anche nei momenti di maggior difficoltà, il trequartista ha sempre contribuito in maniera significativa alla maggior parte delle azioni offensive della squadra granata, risultando ancora una volta come .

Infallibile dal dischetto

Il gol realizzato da Vlasic contro l’Inter è il quinto arrivato su rigore, un dato che conferma la sua grande affidabilità in questo fondamentale. Nel corso della stagione, l’ex West Ham ha infatti messo a segno la maggior parte delle sue reti proprio dal dischetto, dimostrandosi estremamente freddo e preciso al momento della conclusione. Su 5 rigori avuti a disposizione, Vlasic ha sempre trovato la rete, mantenendo una percentuale realizzativa perfetta che ne sottolinea la sicurezza. Una statistica che dà ancora più valore alla sua capacità di fare la scelta giusta in quasi ogni situazione, soprattutto nei momenti più delicati della partita.

A una distanza dalla doppia cifra in granata

Vlasic, grazie alla rete più recente, ha raggiunto quota 9 gol stagionali con il Torino. Di questi, soltanto uno è arrivato in Coppa Italia, nella prima gara della stagione disputata contro il Modena, mentre tutti gli altri sono stati messi a segno in campionato. Al centrocampista croato manca quindi una sola rete per toccare la doppia cifra stagionale; tuttavia, se vorrà davvero alzare ulteriormente l’asticella, dovrà provare a realizzarne almeno due per chiudere con un bilancio ancora più significativo. Questa resta senza dubbio la sua miglior stagione in maglia granata e raggiungere la doppia cifra gli consentirebbe di tagliare questo traguardo per la terza volta in carriera, dopo le esperienze positive vissute con il CSKA Mosca.