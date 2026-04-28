La società granata ha comunicato sui propri canali che è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla prossima gara interna
Il Torino tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato che la vendita dei biglietti per assistere alla prossima sfida casalinga contro il Sassuolo è ufficialmente iniziata.
L’incontro si terrà venerdì 8 maggio alle 20.45, e per accedere all’impianto, i tifosi potranno approfittare di speciali promozioni. Nel settore Distinti è prevista una tariffa riservata agli Under 16: i biglietti partono da 5 euro, acquistabili online insieme a un tagliando a prezzo intero a partire da 20 euro.