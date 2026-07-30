L’attaccante scozzese è uno dei nomi che potrebbe lasciare il Torino, vista la concorrenza e il contratto in scadenza la prossima estate

Il Torino, dopo aver definito negli ultimi giorni diversi colpi in entrata, inizia a pensare ai giocatori in uscita. Uno dei nomi che potrebbe salutare il Torino è Che Adams, attaccante scozzese, che andrà in scadenza nella prossima estate e che il Toro non vuole assolutamente lasciar partire a zero. Vista la concorrenza sulla trequarti e in attacco, lo spazio per Che si è ridotto, con lo scozzese che dovrà lavorare sodo per convincere Abate.

Il rinnovo e la cessione

Adams, che andrà in scadenza nel 2027 è seguito da diverse squadre, che vorrebbero acquistare il classe 1996, attaccante esperto in grado di giocare sia da prima punta, sia sulla trequarti come seconda punta. Il Torino lo aveva preso a parametro zero, dopo che era stato svincolato dal Southampton, con Adams che ne suoi due anni al Toro fatto bene, soprattutto nella prima stagione, in cui ha giocato molto a causa dell’infortunio di Zapata. Con l’arrivo di Simeone il recupero di Zapata lo spazio in attacco è stato ridotto. Inoltre, sulla trequarti la situazione non è migliore, con Vlasic, intoccabile e la concorrenza di Oristanio e Casadei per un posto solo. Il Toro al momento valuta la cessione, infatti, i granata otterrebbero una plusvalenza importante visto che il giocatore era arrivato a zero.

Per restare dovrà convincere Abate

Qualora invece Adams decidesse di restare, prima ancora di convincere Abate, dovrà firmare un rinnovo contrattuale con i granata, che non hanno intenzione di tenerlo senza il nuovo contratto. Una volta fatto ciò spetterà a Che dimostrare il suo valore e la sua versatilità al mister, che potrebbe trovargli uno spazio, in staffetta con Oristanio. Non va dimenticato che per adesso Adams è un giocatore del Toro e fino a quando lo sarà, darà il massimo per la maglia, come ha fatto nelle scorse stagioni. Non va dimenticato infatti che nella scorsa stagione Adams ha segnato 9 gol , mentre in quella prima è stato il miglior marcatore della squadra, segnando 10 gol tra tutte le competizioni.