Il Torino non ha ancora chiuso la trattativa per Perri, con Paleari e Mascardi che al momento si giocano il posto

Il Torino, dopo aver chiuso due colpi in difesa, con l’arrivo di Comuzzo e Comert, e uno a centrocampo, con Fitz-Jim pronto a vestire la maglia granata, pensa alla porta. Al momento i granata non hanno ancora definito chi sarà il primo portiere per la prossima stagione, con Paleari e Mascardi che al momento si giocano il posto, in attesa di capire come evolverà il mercato.

La partita contro il Burnley

Il Torino, domenica alle ore 16 italiane, giocherà la prima amichevole dopo il ritiro di Pinzolo, con i granata che sfideranno il Burnley. Uno dei nodi da sciogliere sarà anche la scelta del portiere, con Paleari e Mascardi che attualmente sono in ballottaggio. Nell’ultima uscita infatti, terminata con la sconfitta nell’amichevole contro il Cittadella, Abate ha concesso un tempo ad entrambi, con Mascardi che ha giocato titolare, senza dover affrontare particolari pericoli. Paleari, invece, subentrato nel secondo tempo ha dovuto fare un paio di interventi importanti, per mantenere il punteggio in parità, prima di subire il gol vittoria del Cittadella, realizzato con un rigore nel finale di partita.

La scelta di Abate

Il Torino, al momento non ha ancora preso una soluzione definitiva, con Abate che dovrà riflettere attentamente su chi difenderà i pali del Torino per la prossima partita. Paleari infatti, nonostante la stagione negativa del Torino è stato spesso decisivo, nel proteggere la portare durante partite complicate, salvando il risultato. Mascardi invece, è stato preso per farlo crescere e per valorizzarlo, con il classe 2006 che ha bisogno di giocare per mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore al Torino.