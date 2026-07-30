Fitz-Jim è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino, ecco come potrà aiutare la squadra

Le ultime ore sono state decisive in casa Torino per il mercato in entrata, non solo per via dell’ufficializzazione del trasferimento in granata di Comert e Comuzzo, ma anche per la chiusura della trattativa che porterà al Torino, a titolo definitivo, Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese classe 2003 dell’Ajax. Il giocatore ha ben performato tra il lancieri e Petrachi ha puntato su di lui per il futuro del centrocampo di Ignazio Abate e del Torino.

Abate con una regia di assoluta qualità

L’acquisto di Fitz-Jim assoda un fattore importantissimo per l’imminente nuova stagione di Serie A del Torino: i registi a disposizione di Abate saranno due ed entrambi si prospetta possano essere di alta qualità. L’olandese ha qualità importanti e l’ha dimostrato anche in Eredivise, assieme a lui da non dimenticare Emirhan Ilkhan, reduce da una stagione inaspettatamente importante e che si è guadagnato in breve tempo l’affetto e la stima dei tifosi e della società. Entrambi potranno andare a ricoprire il ruolo di playmaker davanti alla difesa, affiancati a una mezzala o comunque a un compagno dall’identità maggiormente offensiva come Casadei o Gineitis.

Il doppio play e la nuova chance tattica

Oltre alla versione appena proposta, il Torino di Abate potrà sviluppare, grazie all’arrivo di Fitz-Jim, una nuova disposizione tattica altrettanto promettente. Si fa riferimento alla possibilità di schierare due registi uno affianco all’altro (Ilkhan e l’olandese) in un ipotetico 3-5-2, con un giocatore come Vlasic pronto a legare il gioco tra il reparto arretrato e gli attaccanti, ipoteticamente anch’essi due (uno di maggior spessore e uno più dinamico pronto a svariare). In questo caso decisivo sarà anche il lavoro degli esterni, che dovranno essere pronti a sfruttare gli spazi offensivi per inserimenti che potrebbero rivelarsi pericolosi per le retroguardie avversarie.