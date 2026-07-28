Tutte le informazioni su Kian Fitz-Jim: il centrocampista di proprietà dell’Ajax che è seguito dal Torino
Il Torino guarda all’Olanda per rinforzare il proprio centrocampo. Tra i profili seguiti dal club granata c’è Kian Fitz-Jim, classe 2003 dell’Ajax, centrocampista che negli ultimi anni è cresciuto all’interno di uno dei vivai più prestigiosi d’Europa e che adesso potrebbe essere pronto per una nuova esperienza. La trattativa tra le parti sembrerebbe essere in fase avanzata, con il Torino interessato a dare ad Abate un un nuovo giocatore in mezzo al campo che possa sopperire ai problemi fisici di alcuni giocatoriSi attendono aggiornamenti prossimamente
La carriera
Nato il 5 luglio 2003 nei Paesi Bassi, Fitz-Jim ha origini multiculturali: il padre è surinamese, mentre la madre è originaria di Hong Kong. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Buitenveldert, Amsterdamsche e AZ Alkmaar, ha completato tutta la trafila nel settore giovanile dell’Ajax, debuttando tra i professionisti con lo Jong Ajax nel 2020. Dopo il rinnovo del contratto fino al 2027, nella stagione 2023-2024 è stato ceduto in prestito all’Excelsior per trovare continuità, prima di rientrare ad Amsterdam e ritagliarsi spazio anche con la prima squadra. Nella scorsa stagione, Fitz-Jim ha trovato continuità con la prima squadra dell’Ajax disputando 22 gare e siglando 1 gol. inoltre, ha vestito la maglia delle selezioni giovanili dei Paesi Bassi fino all’Under 21.
Caratteristiche tecniche
Dal punto di vista tecnico, Fitz-Jim è un centrocampista centrale di piede destro, alto 1,74 metri, capace di giocare sia come mediano che come trequartista. Le sue qualità migliori sono la pulizia nel palleggio, e una buona intelligenza tattica. È un centrocampista dinamico, partecipa con continuità alla costruzione dell’azione e abbina una buona intensità in fase di recupero a una discreta propensione negli inserimenti offensivi. Il suo rendimento migliore è datato nel 22/23 stagione in cui ha siglato 3 gol e 6 assist con lo Jong Ajax.
174cm… Un gigante.
Ma allora perché lo chiamano Big Jim ? Scimmionelli dice di non sottovalutare le dimensioni…
CHIU DONNE SU TORO.IT PER TUTTI…
😄😄😄
Abbiamo appena scoperto che Eleonora scrive ancora sotto le mentite spoglie del fu 03riverforever. Non sei contento?
No Katz,’sto giro mi compro la maglia…e quando mi ricapita più?!
Tu piu’ che una maglia dovresti comprarti un orologio a cucu.
Pure quello mi compro,la divisa al completo, grazie per il suggerimento.