Tutte le informazioni su Kian Fitz-Jim: il centrocampista di proprietà dell’Ajax che è seguito dal Torino

Il Torino guarda all’Olanda per rinforzare il proprio centrocampo. Tra i profili seguiti dal club granata c’è Kian Fitz-Jim, classe 2003 dell’Ajax, centrocampista che negli ultimi anni è cresciuto all’interno di uno dei vivai più prestigiosi d’Europa e che adesso potrebbe essere pronto per una nuova esperienza. La trattativa tra le parti sembrerebbe essere in fase avanzata, con il Torino interessato a dare ad Abate un un nuovo giocatore in mezzo al campo che possa sopperire ai problemi fisici di alcuni giocatoriSi attendono aggiornamenti prossimamente

La carriera

Nato il 5 luglio 2003 nei Paesi Bassi, Fitz-Jim ha origini multiculturali: il padre è surinamese, mentre la madre è originaria di Hong Kong. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Buitenveldert, Amsterdamsche e AZ Alkmaar, ha completato tutta la trafila nel settore giovanile dell’Ajax, debuttando tra i professionisti con lo Jong Ajax nel 2020. Dopo il rinnovo del contratto fino al 2027, nella stagione 2023-2024 è stato ceduto in prestito all’Excelsior per trovare continuità, prima di rientrare ad Amsterdam e ritagliarsi spazio anche con la prima squadra. Nella scorsa stagione, Fitz-Jim ha trovato continuità con la prima squadra dell’Ajax disputando 22 gare e siglando 1 gol. inoltre, ha vestito la maglia delle selezioni giovanili dei Paesi Bassi fino all’Under 21.

Caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, Fitz-Jim è un centrocampista centrale di piede destro, alto 1,74 metri, capace di giocare sia come mediano che come trequartista. Le sue qualità migliori sono la pulizia nel palleggio, e una buona intelligenza tattica. È un centrocampista dinamico, partecipa con continuità alla costruzione dell’azione e abbina una buona intensità in fase di recupero a una discreta propensione negli inserimenti offensivi. Il suo rendimento migliore è datato nel 22/23 stagione in cui ha siglato 3 gol e 6 assist con lo Jong Ajax.