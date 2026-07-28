Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Torino sarebbe interessato a Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese dell’Ajax

Dopo gli acquisti di Comert e Comuzzo in difesa, in attesa della chiusura del discorso portiere, il Torino si muove anche a centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Il Torino sarebbe interessato a Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese classe 2003 dell’Ajax. La società granata è alla ricerca di un tassello per rinforzare il centrocampo granata e il mediano scuola Ajax è l’ultimo nome finito nel taccuino del direttore Petrachi.