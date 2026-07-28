Toro.it

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Torino sarebbe interessato a Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese dell’Ajax

Dopo gli acquisti di Comert e Comuzzo in difesa, in attesa della chiusura del discorso portiere, il Torino si muove anche a centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Il Torino sarebbe interessato a Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese classe 2003 dell’Ajax. La società granata è alla ricerca di un tassello per rinforzare il centrocampo granata e il mediano scuola Ajax è l’ultimo nome finito nel taccuino del direttore Petrachi.

Gianluca Petrachi
Gianluca Petrachi
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 28-07-2026

Iscriviti
Notificami
6 Commenti
più nuovi
più vecchi
Dhrama
Dhrama
16 minuti fa

È un centimetro più basso di Ilkhan. Tanto vale puntare sul turco. Se poi fanno a cambio con Ilic va bene pure un discreto magazziniere.

Andrea63
Andrea63
14 minuti fa
Reply to  Dhrama

Ilic lo devi mandar via a calci in cuxo non ha richieste sta pippa!

Andrea63
Andrea63
23 minuti fa

Gin fizz a go go!!

Dhrama
Dhrama
20 minuti fa
Reply to  Andrea63

Big Jim!

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
25 minuti fa

Lo fanno apposta…

Calciomercato Torino, Cesena su Pellini